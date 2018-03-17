بن سبعيني: “هذا ما تعلمته مع صبري اللموشي”

كشف الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، أن قدوم المدرب صبري اللموشي، ساعده كثيرا على تعلم كيفية تسيير موسمه الكروي.

وصرح بن سبعيني، للموقع الرسمي لفريقه: “منذ تولي صبري اللموشي، تدريب الفريق، تعلمت كيفية تسيير فترات القوة والضعف خلال الموسم مع الفريق”.

وأضاف: “هذا الموسم وجدت معالمي في الميدان بشكل جيد، أشارك غالبا كظهير أيسر، وإذا احتاجني المدرب في المحور فأنا جاهز لهذه المهمة”.

وعن مشاركته في 25 مباراة هذا الموسم كشف بن سبعيني: “هذا يحفزني أكثر، وهو دليل على العمل الذي أقوم به، والتقدم الذي أحرزه”.