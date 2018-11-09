“بن سبعيني” و”زفان” أفضل السيئين في “ران”

أختير الثنائي الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني ومهدي زفان، كأفضل اللاعبين في ناديهما “ران”، خلال الهزيمة بثلاثية أمام “دينامو كييف”.

وتحصل “زفان” على علامة وصلت لـ5/10، وهو الذي نشط كجناح أيمن، وقدم مُستوى مقبولا على العموم طيلة الـ90 دقيقة كاملة.

ونال “بن سبعيني” تقييما لم يتجاوز الـ4/10، نظرا لمردوده تحت المُتوسط في منصب ظهير أيسر، وإرتباكه لبعض الهفوات على الرواق.

وتُعتبر النقاط التي تحصل عليها لاعبا المنتخب الوطني، ورغم تواضعها، الأحسن في فريقهما.

ويسعى الثنائي أن يكون مردودهما مُقنعا للطاقم الفني، لمواصلة اللعب بشكل أساسي عند إستئناف مُباريات الليغ 1.