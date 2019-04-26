“بن سبعيني” و”زفان” يستعدان لـ”البي أس جي” على طريقتهما

قام الثنائي الجزائري، “رامي بن سبعيني” و”مهدي زفان”، بالإستعداد لنهائي كأس فرنسا أمام “باريس سان جيرمان”، سهرة يوم غد السبت.

وظهر مُدافعا المُنتخب الوطني وهما عند الحلاق، ليُطلقا الصور مميزة على طريقة “ستوري” في حسابيهما على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

ويُرتقب أن يُشارك اللاعبان بصفة أساسية أمام نجوم “البي أس جي”، نظرا لتواجدهما في لياقة رائعة منذ بداية العام الجديد.

ويأمل خريجا “بارادو” و”ليون” على التوالي تحقيق مُعجزة الموسم في “ليغزاغون”، بالتغلب على أبناء عاصمة الجن والملائكة في “ملعب فرنسا”.