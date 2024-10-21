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الرياضة

بن سبعيني وفايزر ضمن التشكيلة المثالية للدوري الألماني

بقلم عزيز طالبي
بن سبعيني وفايزر ضمن التشكيلة المثالية للدوري الألماني
بن سبعيني
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تواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية الأسبوعية للدوري الألماني. إلى جانب الجزائري ميتشل فايزر.

وتألق الثنائي بشكل لافت للانتباه في الجولة الماضية، حيث سجل ابن مدينة قسنطينة هدفا جميلا في مباراة فريقه بوروسيا دورتموند أمام سان باولي.

في حين تألق فايزر بشكل لافت في مباراة فريقه فيردر بريمن الذي قاده للفوز برباعية أمام فولفسبورغ.

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