بن سبعيني وفايزر ضمن التشكيلة المثالية للدوري الألماني

تواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية الأسبوعية للدوري الألماني. إلى جانب الجزائري ميتشل فايزر.

وتألق الثنائي بشكل لافت للانتباه في الجولة الماضية، حيث سجل ابن مدينة قسنطينة هدفا جميلا في مباراة فريقه بوروسيا دورتموند أمام سان باولي.

في حين تألق فايزر بشكل لافت في مباراة فريقه فيردر بريمن الذي قاده للفوز برباعية أمام فولفسبورغ.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]