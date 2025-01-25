بن سبعيني وفايزر في صدام جزائري بـ “البوندسليغا”

يستقبل مساء اليوم السبت، نادي بوروسيا دورتموند، بقيادة لاعب “الخضر” رامي بن سبعيني، ضيفه فيردر بريمن، الذي يضم في صفوفه الجزائري الآخر، ميتشل فايزر.

وتشهد القمة المندرجة ضمن الجولة الـ 19 من “البوندسليغا” الألمانية. مشاركة بن سبعيني، من جانب دورتموند، وفايزر، من جانب بريمن.

وسيكون الصراع مباشرا بين الثنائي، بحكم أن بن سبعيني، يشغل منصب ظهير أيسر، وفايزر، يلعب في الرواق الأيمن، لدفاع فيردر بريمن.

وقبل مباراة اليوم، خاض بن سبعيني، مع بوروسيا دورتموند، 23 مباراة، في جميع المنافسات. سجّل خلالها هدفين وصنع 4 آخرين.

بينما لعب فايزر، الذي قام بتغيير جنسيته الرياضية، وينتظر استدعاء من الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، 20 مباراة هذا الموسم. وبصم على 8 مساهمات تهديفية، بواقع 3 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

🚨 STARTING XI VS WERDER BREMEN 🚨 pic.twitter.com/jKSx8WsvXb — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 25, 2025

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