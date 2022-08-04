بن سبعيني وماني ضمن قائمة الأفارقة المُتوقع تألقهم في البوندسليغا

تواجد النجم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، في قائمة أبرز النجوم الأفارقة الذين يُنصح بمتابعتهم هذا الموسم في الدوري الألماني.

حيث نشر موقع “DW” قائمة تضم 10 لاعبين أفارقة رشحتهم للتوهج هذا الموسم، على رأسهم النجم السنغالي، ساديو ماني، الوافد الجديد لبايرن ميونخ.

كما صنف الموقع الألماني، الظهير الأيسر لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ، في المركز الثالث، كأفضل اللاعبين المتوقع بروزهم خلال موسم 2022/2023.

ووصف ذات الموقع اللاعب الجزائري بالمُدافع الهداف مؤكدا أنه قام بفترة تحضيرات مميزة ستُساعده للتألق.