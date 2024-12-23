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الرياضة

بن سبعيني يبدي رضاه عن مردوده في سنة 2024

بقلم كريم تيغرمت
بن سبعيني يبدي رضاه عن مردوده في سنة 2024
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أبدى الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، لاعب نادي بورسيا دورتموند الألماني، رضاه عن المردود الذي قدمه في سنة 2024.

ونشر بن سبعيني، اليوم الاثنين، صورة له عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، من مباراتهم الأخيرة أمام نادي فولسبورغ.

وأرفق الدولي الجزائري هذه الصورة بتعليق قال فيه: “أنهيت العام بشكل إيجابي، حان الوقت لإعادة شحن البطاريات، والتركيز.. نلقاكم في العام المقبل”.

يذكر أن رامي بن سبعيني ساهم أمس الأحد بتمريرة حاسمة في الفوز الذي حققه ناديه بورسيا دورتموند بثلاثية لهدف، على حساب فولسبورغ في الدوري الألماني.

رابط دائم : https://nhar.tv/L14Jd
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