بن سبعيني يبدي رضاه عن مردوده في سنة 2024

أبدى الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، لاعب نادي بورسيا دورتموند الألماني، رضاه عن المردود الذي قدمه في سنة 2024.

ونشر بن سبعيني، اليوم الاثنين، صورة له عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، من مباراتهم الأخيرة أمام نادي فولسبورغ.

وأرفق الدولي الجزائري هذه الصورة بتعليق قال فيه: “أنهيت العام بشكل إيجابي، حان الوقت لإعادة شحن البطاريات، والتركيز.. نلقاكم في العام المقبل”.

يذكر أن رامي بن سبعيني ساهم أمس الأحد بتمريرة حاسمة في الفوز الذي حققه ناديه بورسيا دورتموند بثلاثية لهدف، على حساب فولسبورغ في الدوري الألماني.

Ended the year in a positive way! Time to recharge and refocus!

See you guys next year! 🫶🏼🙏🏼 @BVB pic.twitter.com/XSKVj0kBTH

— Bensebaini Ramy (@bensebainiRams) December 23, 2024