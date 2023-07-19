بن سبعيني يبدي سعادته بالعودة للتدريبات وملاقاة جماهير دورتموند

عبّر الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، عن سعادته بالعودة إلى أجواء التدريبات، وملاقاة جماهير ناديه الجديد بوريسيا دورتموند.

ونشر بن سبعيني، صور له، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، خلال خوضه التحضيرات الصيفية مع دورتموند، وملاقاته جماهير النادي.

كما أرفق الدولي الجزاري هذه الصور، بتغريدة قال فيها: “العودة إلى العمل.. سعيد بملاقاة الجميع”.

يذكر أن رامي بن سبعيني، رسم انتقاله إلى نادي بوريسيا دورتموند الألماني، نهاية الموسم الماضي، قادما من مونشنغلادباخ.