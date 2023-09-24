بن سبعيني يبدي سعادته بهذه المناسبة

عبر الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، عن سعادته الكبير، بمساهمته في الفوز الأخير له مع ناديه بوريسيا دورتموند، امام فولسبورغ، والذي تزامن مع مناسبة خاصة.

ونشر بن سبعيني، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “سعيد بتحقيق الفوز في المباراة رقم 100 لي في البوندسليغا”.

وأرفق مدافع الخضر، هذه التغريدة بصورة له، من الفوز الذي حققه أمس السبت، رفقة دورتموند، بهدف دون رد على حساب فولسبورغ.

يذكر أن رامي بن سبيعين، وبعد تألقه مع ناديه السابق مونشنغلادباخ، انتقل إلى بوريسيا دورتموند، أين يواصل بريقه في البوندسليغا.