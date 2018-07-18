بن سبعيني يبدي فخره بزميله في الخضر

أبدى الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، فخره بزميله في المنتخب الوطني، يوسف عطال، بعد انظمام هذا الأخير لنادي نيس الفرنسي.

ونشر رامي بن سبعيني، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، هنأ من خلالها يوسف عطال، وعبر عن فخره بزميله في الخضر.

وتجمع اللعبان علاقة صداقة قديمة، بالنظر لكونهما من خريجي مدرسة بارادو، وسبق لهما اللعب معا في نفس النادي، قبل احترافهما في أوروبا.

يذكر أن يوسف عطال، أمضى عقدا جديدا هذا الصيف يربطه بنادي نيس الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم، قادما إليه من نادي كورتري البلجيكي.