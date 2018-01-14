بن سبعيني يبرر تعثرات “رين”

أرجع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، التعثرات المتتالية لناديه رين، في الجولات الأخيرة من البطولة الفرنسية، للإصابات العديدة في الفريق.

وصرح رامي بن سبعيني للصحافة الفرنسية، بعد الخسارة التي مني بها فريقه رين، سهرت أمس أمام نادي مرسيليا بنتيجة 3-0.

“نملك العديد من اللاعبين الذين عادو لتوهم من الإصابة، وهذا عامل أثر على مردودنا، يلزمهم بعض الوقت للعودة للياقتهم المعهودة”.

وبخصوص تلقي فريقه لـ11 هدفا، في آخر ثلاثة مباريات من البطولة الفرنسية أوضح الدولي الجزائري.

“صحيح تلقينا العديد من الأهداف، نحن أيضا سجلنا الكثير، دون أن ننسى أننا واجهنا أفضل الأندية مؤخرا، البياسجي، مرسيليا وتولوز”.