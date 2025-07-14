بن سبعيني يبصم على أرقام كبيرة في كأس العالم للأندية

ترك الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب نادي بورسيا دورتموند الألماني، بصمته في الطبعة الأخيرة في كأس العالم للأندية 2025.

وحسب أرقام كشفها موقع “سوفاسكور” المختص في الاحصائيات، يعتبر بن سبعيني، أكثر اللاعبين افتكاكا للكرات في الطبعة الأخيرة من كأس العالم للأندية.

كما أوضح ذات المصدر،بأن الدولي الجزائري، نجح في افتكاك 12 كرة في المباريات التي شارك فيها، ضد كل من ضد فلومينينسي (3)، صن داونز (3)، ريال مدريد (3)، مونتيري (2)، وضد أولسان (1).

يذكر أن رامي بن سبعيني، أقصي رفقة ناديه بورسيا دورتموند، من الدور الربع نهائي لكأس العالم للأندية، على يد ريال مدريد.