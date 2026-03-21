بن سبعيني يبصم على ثنائية ويقود دورتموند لتحقيق “ريمونتادا” أمام هامبورغ

تألق الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بشكل لافت وقاد فريقه بوروسيا دورتموند لتحقيق فوز مثير على هامبورغ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري الألماني.

ودخل بن سبعيني كبديل خلال مجريات اللقاء، ليصنع الفارق في الشوط الثاني بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 73 و84، مساهماً في عودة قوية لفريقه بعد تأخره بهدفين دون رد.

وشهدت المباراة سيناريو مجنوناً، حيث قلب دورتموند الطاولة على منافسه في الدقائق الأخيرة، محققاً ريمونتادا مثيرة منحت الفريق ثلاث نقاط ثمينة في سباق البطولة.

وأكد الدولي الجزائري مرة أخرى قيمته داخل التشكيلة، بعدما لعب دور المنقذ وقاد فريقه لفوز مهم يعزز موقعه في جدول الترتيب.