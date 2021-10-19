بن سبعيني يبعث برسالة إطمئنان لبلماضي

عاد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني اليوم الثلاثاء إلى اجواء التحضيرات رفقة فريقه مونشغلادباخ، استعدادا لمواجهة هيرتا برلين السبت المقبل. وأكدت الصفحة الرسمية للنادي الألماني تعافي إبن قسنطينة كليا من الإصابة التي يعاني منها.

وكان بن سبعيني قد غاب في المباريات الأخيرة بداعي الإصابة التي حرمته هو الآخر من المشاركة رفقة الخضر أمام النيجر خلال الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

وبهذا، بعث بن سبعيني رسالة اطمئنان للناخب جمال بلماضي كما رفع حظوظه للعودة إلى المنتخب الوطني بداية من التربص المقبل الذي تتخلله مباراة جيبوتي بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 10 نوفمبر قبل استقبال منتخب بوركينافسو في الجولة الاخيرة.

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