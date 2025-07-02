بن سبعيني يبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية ويصطدم بريال مدريد

تأهل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، وناديه بوريسيا دورتموند الألماني، إلى الدور الربع نهائي من كأس العالم للأندية، الجارية حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وضمن بن سبعيني وناديه بوريسيا دورتموند، تأهلهم للدور الربع نهائي، بعد فوزهم فجر اليوم الأربعاء، بثنائية مقابل هدف واحد على فريق مونتيري المكسيكي.

كما سيلاقي الدولي الجزائري، وناديه الألماني، العملاق الإسباني، ريال مدريد، في الدور الربع نهائي من هذه المنافسة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع رامي بن سبعيني، وناديه بوريسيا دورتموند، بنادي ريال مدريد،ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية، مقررة يوم السبت المقبل.