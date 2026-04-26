بن سبعيني يتألق بهدف و”أسيست” ويقود بوروسيا لفوز كبير في البوندسليغا

واصل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، تألقه في الدوري الألماني، وبصم على أداء مميز خلال مواجهة فريقه بوروسيا دورتموند أمام فرايبورغ، التي تمكن فيها النادي الأصفر من الفوز برباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ31.

وقدم بن سبعيني تمريرة حاسمة رائعة لزميله ماكسيميان باير الذي افتتح باب التسجيل بهدف جميل.

قبل أن يعود المدافع الجزائري ليؤكد حضوره القوي في الكرات الثابتة، إذ ارتقى فوق الجميع بعد ركنية متقنة وحول الكرة برأسية قوية إلى الشباك، مسجلًا هدفًا ثالثا لفريقه.

ورفع بن سبعيني رصيده إلى 25 هدفًا في “البوندسليغا”، ليعادل الرقم التاريخي للدولي الجزائري الآخر إسحاق بلفوضيل، بصفته أكثر لاعب جزائري تسجيلًا في الدوري الألماني.

ويعكس هذا الإنجاز القيمة الكبيرة لبن سبعيني، الذي يواصل التألق دفاعيًا وهجوميًا، مؤكدًا مكانته ضمن أبرز اللاعبين الجزائريين في الملاعب الأوروبية.