بن سبعيني يتألق ويقود بوروسيا دورتموند لفوز كبير على ماينز

قاد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم الجمعة، ناديه بوروسيا دورتموند لتحقيق فوز مهم أمام ماينز.

بعد أن سجل الهدف الرابع في الدقيقة 84، ليُتوج لقاءً كان مميزًا من الناحية الدفاعية والهجومية.

شارك بن سبعيني في كامل أطوار اللقاء، مساهماً في الحفاظ على نظافة شباك فريقه، وحاز على تقييم ممتاز بلغ 7.8.

هذا الأداء يعكس قوة اللاعب في المهام الدفاعية والهجومية على حد سواء.

هذا الموسم، تمكن بن سبعيني من تسجيل هدفين في الدوري الألماني، إضافة إلى تمريرة حاسمة خلال 13 مباراة خاضها في البطولة، كما أضاف هدفين آخرين في دوري أبطال أوروبا، مما يؤكد استمراريته في تقديم الإسهامات المهمة لفريقه على المستوى المحلي والقاري.

تألق بن سبعيني يعكس مدى تأثيره في تشكيل بوروسيا دورتموند، سواء في بناء الهجمات أو في التصدي لخطورة المنافسين، ويضعه ضمن اللاعبين البارزين في الدوري الألماني هذا الموسم.