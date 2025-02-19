بن سبعيني يتأهل رفقة دورتموند إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

تأهل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، رفقة ناديه بوروسيا دورتموند، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. بعد الفوز على نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في ملحق الدور الأول.

وانتهت مباراة الذهاب لصالح بوروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة، في حين حسم التعادل السلبي مباراة الإياب في ملعب إيدونا سينغال بارك بـ دورتموند.

وشارك بن سبعيني احتياطياً بدءاً من الدقيقة الـ89، بعد عودته من الإصابة.

وتأهل بن سبعيني إلى الدور القادم، برفقة كل من أنيس حاج موسى ورامز زروقي اللذين حققا التأهل أمس الثلاثاء، بعد الفوز على ميلان الإيطالي.

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