بن سبعيني يتأهل لثمن نهائي مونديال الأندية رفقة دورتموند

حقق نادي بوروسيا دورتموند الألماني فوزًا ثمينًا على حساب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة (1-0).

في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على أرضية ملعب TQL بمدينة سينسيناتي الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لمونديال الأندية 2025.

وشهدت المواجهة مشاركة كاملة للدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الذي واصل ظهوره الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي في هذه البطولة. وقدم أداءً متوازنًا على الرواق الأيسر، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية. ونجح في المساهمة في الحفاظ على نظافة شباك فريقه.

ونجح بن سبعيني في احتواء محاولات الفريق الكوري على الرواق. مع مساهمات واضحة في بناء الهجمات من الخلف. ما يعكس جاهزيته العالية وثقة الجهاز الفني به.

بهذا الفوز، يواصل بوروسيا دورتموند مشواره بثبات في كأس العالم للأندية، ويتأهل للدور ثمن نهائي المنافسة في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد تعادله أمام فلومينينسي، وتحقيقه فوزين أمام صن داونز وأولسان هيونداي.