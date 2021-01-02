بن سبعيني يتجاوز شبح كورونا ويعود لقائمة غلادباخ

تجاوز الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، شبح فيروس كورونا، الذي حرمه من اللعب لشهرين كاملين مع ناديه بوروسيا مونشغلادباخ في مُختلف المُنافسات الرسمية.

وسجل محارب الصحراء، تواجده في القائمة الرسمية لفريقه، بمناسبة إستئناف مُباريات البوندسليغا، عشية اليوم السبت.

وسيكون الظهير الأيسر، متواجد في مقاعد البدلاء خلال التنقل الذي يقود زملاءه لمواجهة، أرمينيا بيليفيلد.

ويُرتقب أن يسترجع إبن قسنطينة، مكانته الأساسية، مع “الفوهلن”، في المُباريات القليلة القادمة، عندما يسترجع لياقته كاملة.

وقضى بطل إفريقيا، أسابيع صعبة بسبب عدم تمكنه من التغلب على “كوفيد 19” سوى بشق الأنفس.