بن سبعيني يتجه لتضييع مواجهة أوغسبورغ

يتجه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني للغياب عن تشلكية فريقه منشغلادباخ، في المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بنادي أوغسبورغ، لحساب البوندسليغا.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية، أن بن سبعيني، يعاني من مشكل عضلي، ما قد يجبره على الغياب عن مباراة فريقه هذا الجمعة أمام أوغسبورغ.

ويسعى مدرب مونشنغلادباخ، لإراحة لاعبه الجزائري، من أجل ضمان جاهزيته في المواجهة المقبلة أمام مانشستر سيتي، لحساب لقاء العودة من رابطة الأبطال.

يذكر أن رامي بن سبعيني، يعد ركيزة أساسية في تشكيلة ناديه غلادباخ، وغيابه أمام أوغسبورغ سيكون خسارة كبيرة للفريق.