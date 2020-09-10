بن سبعيني يتحدث عن تغيير مركزه وينتظر “الداربي” بشغف !

تحدث النجم الجزائري “رامي بن سبعيني”، عن الدور الجديد الذي بات يقوم به في الفريق أين صار يشغل منصب خط وسط ميدان دفاعي.
وقال بن سبعيني في حوار أجراه مع الموقع الرسمي لفريقه: “اللعب في مركز المحور؟ أنا أحب هذا المركز فوق أرضية الميدان”.
وأضاف: “لقد لعبت في خط الوسط لمدة 8 أو 9 سنوات في الجزائر وأنا صغير ، وبالتأكيد لست بمكاني المفضل ولا أحب أن يكون اللعب خلف ظهري”
وتابع: “المباراة الأولى في البوندسليغا ستكون ضد دورتموند ونحن سعداء لبداية الموسم بمباراة بهذا الحجم”.
في حين ختم كلامه: “ستكون صعبة ومعقدة فالخصم فريق قوي لكن علينا أن نتأهل بالكأس بعدها نفكر في دورتموند”.
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