بن سبعيني يتحدث عن تغيير مركزه وينتظر “الداربي” بشغف !

تحدث النجم الجزائري “رامي بن سبعيني”، عن الدور الجديد الذي بات يقوم به في الفريق أين صار يشغل منصب خط وسط ميدان دفاعي.

‏وقال بن سبعيني في حوار أجراه مع الموقع الرسمي لفريقه: “اللعب في مركز المحور؟ أنا أحب هذا المركز فوق أرضية الميدان”.

وأضاف: “لقد لعبت في خط الوسط لمدة 8 أو 9 سنوات في الجزائر وأنا صغير ، وبالتأكيد لست بمكاني المفضل ولا أحب أن يكون اللعب خلف ظهري”

وتابع: “المباراة الأولى في البوندسليغا ستكون ضد دورتموند ونحن سعداء لبداية الموسم بمباراة بهذا الحجم”.

في حين ختم كلامه: “ستكون صعبة ومعقدة فالخصم فريق قوي لكن علينا أن نتأهل بالكأس بعدها نفكر في دورتموند”.