بن سبعيني يتحدث للألمان عن تجربة اللعب بدون أحذية مع بارادو

كشف المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني لوسائل الإعلام الألمانية عن تجربة اللعب بدون أحذية في الأصناف الصغرى لفريق بارادو .

وأجرى مدافع بوريسيا منشنغلادباخ حوارا مع صحيفة غلادباخ عن بدايته الأولى مع فريق بارادو قائلا:

“لعبت لفترة 6 سنوات في أكاديمية بارادو، لعبنا ثلاث سنوات الأولى بدون أحذية وبدون حارس مرمى أمام فرق أكبر سنا ويلعبون بحارس مرمى ويلبسون أحذية”.

“عندما لبسنا الحذاء الرياضي شعرنا بشيء غريب ولم نتعود على ذلك.. كرة القدم هي الأمل الوحيد للذكور ، وأنا كنت أحلم بالإحتراف وتحقيق أمنيتي”.