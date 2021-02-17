بن سبعيني يتحدى “محرز” !

أكد “رامي بن سبعيني” مدافع “بورسيا مونشنغلادباخ” أنه ينتظر مواجهة “محرز” و”مانشستر سيتي” على أحر من الجمر.

وقال “بن سبعيني” في حوار أجراه مع “BBC”: “كنت أريد مواجهة محرز في دوري الأبطال”.

وأضاف: “سنرى إذا كان قادرا على تجاوزي، وسنرى إذا كان قادرا على مراوغتي”.

وتابع: “من الصعب أن تقول أنك تعرفه جيدا، فمحرز قوي للغاية ويمتلك إمكانيات كبيرة وقادر على مراوغة أي لاعب”.

وأردف: “سأبحث عن طريقة لإيقافه، لقد لعبنا العديد من المباريات معا، لهذا عندي فكرة عن طريقة لعبه”.

في حين ختم كلامه: “رياض شخص لطيف ولاعب من المستوى العالي، ورغم نجاحاته الكبيرة تجده دائما متواضع”.