بن سبعيني يتحدى مُدربه في “الإنستغرام”

عبر الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” لاعبُ فريق “رين” الفرنسي عن جاهزيته المعنوية لتحدي الصعاب والمواقف التي تواجهه في مسيرته.

ونشر المُدافع المُتعدد المناصب صورتين له مع فريقه الحالي في مواجهة نجوم “باريس سان جرمان” الأحد في كأس الرابطة الفرنسية.

وأرفق “رامي” الصورتين اللذين وضعهم على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” اليوم الثلاثاء بعبارات قوية.

“قاتل من أجل أحلامك.. قاتل من أجل فرصا أكثر، قاتل من أجل الحماس المتواجد بداخلك”.

ويُعتبر هذا المنشور الذي وضعه “بن سبعيني” ردا ضمنيا على إنتقادات الصحافة الفرنسية التي صنفته أسوء لاعب في لقاء البياسجي.

وردا أيضا على مُدربه “صبري لموشي” الذي يُصر على وضعه في منصب ظهير أيسر وعدم الزج به في محور الدفاع.