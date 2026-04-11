بن سبعيني يتسبب في سقوط دورتموند أمام مازة!

انقاد مدافع المنتخب الوطني، رامي بن سبعيني، لهزيمة قاسية مساء اليوم السبت، رفقة ناديه بوروسيا دورتموند، على يد الضيف باير ليفركوزن، بقيادة مواطنه ابراهيم مازة.

وشارك ثنائي “الخضر” أساسيا، في المواجهة المندرجة، ضمن فعاليات الجولة الـ 29 من “البوندسليغا” والتي حسمها رفقاء مازة. بهدف يتيم، سجله روبرت أندريش. في الدقيقة 42، بعد تمريرة خاطئة من بن سبعيني.

وقدم مازة، أداء جيدا إلى غاية الدقيقة استبداله عند الدقيقة 90+1. وتحصل على تقييم 7/10، من طرف موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات، بينما اختير بن سبعيني. الأسوأ في اللقاء بتقييم 5.3/10.

وبعد هذه الهزيمة، لا يزال دورتموند في وصافة الترتيب برصيد 64 نقطة. بينما يتواجد رفقاء ابراهيم مازة، في المركز الخامس برصيد 52 نقطة.