بن سبعيني يتصدر التشكيلة الأساسية لغلادباخ في مواجهة دورتموند

يواجه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، رفقة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، مضيفهم بوريسيا دورتموند.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مونشنغلادباخ على “تويتر”، تشكيلته الأساسية في هذا اللقاء، والتي ضمت اسم بن سبعيني.

ويعول مدرب غلادباخ، على نجمه الدولي الجزائري، لمساعدة الفريق في احراز الفوز، للاقتراب من أندية مقدمة الترتيب.

كما تحمل هذه المواجهة طابعا خاصا بالنسبة لرامي بن سبعيني، كونه سيواجه فريقه المستقبلي، الذي سيحمل ألوانه انطلاقا من الموسم المقبل.