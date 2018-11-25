بن سبعيني يتعافى من الإصابة ويُشارك ضد مونبولييه

تعافى النجم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني من الإصابة التي تعرض لها رفقة الخضر في مواجهة الطوغو التي لُعبت يوم الأحد الماضي.

وشارك “بن سبعيني” في التشكيلة الأساسية لفريقه “رين” أمسية اليوم الأحد في مواجهة “مونبولييه” التي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين في الجولة ال14 من الدوري الفرنسي.

هذا بينما لازم الدولي الجزائري الآخير مهدي زفان مقاعد بدلاء رين طيلة ال90 دقيقة بعد أن شارك في التربص الأخير للمنتخب الوطني.

وكان بن سبعيني قد أصيب على مستوى الكتف في لقاء الخضر ضد الطوغو وترك مكانه لأيوب عبد اللاوي ما بين الشوطين.