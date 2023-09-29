بن سبعيني يتعرض للطرد بالبطاقة الحمراء في الدوري الألماني

تعرض الدولي الجزائري رامي بن سبعيني إلى الطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جرت بين فريقه بوروسيا دورتمند و هوفنهايم.

و لم يستيطع بن سبعيني إتمام المباراة بسبب القرار الصادم من قبل حكم المباراة التي انتهت بفوز بوروسيا بثلاثية مقابل واحد.

وحصل خريج أكاديمية بارادو على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 67 من المباراة قبل أن يتحصل على الثانية بعد أربع دقائق فقط.

وتعرض ابن مدينة قسنطينة لأول طرد بألوان فريقه بوروسيا منذ التحاقه بالعريق الألماني.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti