بن سبعيني يتعرف على تواريخ مبارياته الأخيرة لهذا الموسم رفقة غلادباخ

كشف نادي بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، اليوم الأربعاء، موعد إجراء، مبارياته الخمسة الأخيرة، من منافسة البوندسليغا، لهذا الموسم.

ونشرت إدارة نادي مونشنغلادباخ، تغريدة عبر الموقع الرسمي للفريق على “تويتر”، أوضحت من خلالها تواريخ مبارياتها من الجولة الـ30 إلى الجولة الـ34 والأخيرة.

وسيواجه رفقاء بن سبعيني، نادي فرايبورج، لحساب الجولة الـ30، يوم 5 جوان المقبل، تليها مباراة الجولة الـ31 أمام بايرن ميونخ (13 جوان)، وبعدها مواجهة فولسبورغ (16 جوان)، ثم نادي بادربورن (20 جوان)،وأخيرا مواجهة هيرتا برلين في الـ 27 جوان، لحساب الجولة الـ34 والأخية من البطولة.

ووضع النادي الألماني، صورة نجمه الجزائري رامي بن سبعيني، في هذه التغريدة، بالنظر للوزن الكبير الذي أصبح يحظى به في الفريق.