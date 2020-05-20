بن سبعيني يتعرف على تواريخ مبارياته الأخيرة لهذا الموسم رفقة غلادباخ

الرياضة
  • -
  • 0
بن سبعيني يتعرف على تواريخ مبارياته الأخيرة لهذا الموسم رفقة غلادباخ
بقلم كريم.تيغرمت

كشف نادي بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، اليوم الأربعاء، موعد إجراء، مبارياته الخمسة الأخيرة، من منافسة البوندسليغا، لهذا الموسم.

ونشرت إدارة نادي مونشنغلادباخ، تغريدة عبر الموقع الرسمي للفريق على “تويتر”، أوضحت من خلالها تواريخ مبارياتها من الجولة الـ30 إلى الجولة الـ34 والأخيرة.

وسيواجه رفقاء بن سبعيني، نادي فرايبورج، لحساب الجولة الـ30، يوم 5 جوان المقبل، تليها مباراة الجولة الـ31 أمام بايرن ميونخ (13 جوان)، وبعدها مواجهة فولسبورغ (16 جوان)،  ثم نادي بادربورن (20 جوان)،وأخيرا مواجهة هيرتا برلين في الـ 27 جوان، لحساب الجولة الـ34 والأخية من البطولة.

ووضع النادي الألماني، صورة نجمه الجزائري رامي بن سبعيني، في هذه التغريدة، بالنظر للوزن الكبير الذي أصبح يحظى به في الفريق.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=823272

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com