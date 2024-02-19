بن سبعيني يتنقل رفقة بعثة دورتموند إلى هولندا تحسبا لمواجهة ايندهوفن

شد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، رحاله اليوم الإثنين، رفقة بعثة ناديه بوريسيا دورتموند، نحو هولندا، تحسبا لمواجهة ايندهوفن.

ونشرت إدارة بوريسيا دورتموند، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو لبن سبعيني، وبعثة الفريق، خلال مغادرتهم ألمانيا.

ويأتي تنقل الدولي الجزائري، مع بعثة ناديه، ليؤكد جاهزيته، للمشاركة في مباراتهم المقبلة أمام ايندهوفن.

زكان بن سبعيني، قد غاب عن تشكيلة فريقه في المباراة الأخيرة أمام فولسبورغ، بسبب معاناته من المرض.

يذكر أن المبارة التي ستجمع رامي بن سبعيني، وناديه بوريسيا دورتموند، بفريق ايندهوفن، والمقررة غدا الثلاثاء، تدخل ضمن الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.