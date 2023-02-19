بن سبعيني يحتفل بفوزه رفقة غلادباخ على بايرن ميونيخ

ثمن الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الفوز الأخير الذي حققه رفقة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، في مواجهة بايرن ميونيخ.

ونشر بن سبعيني، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: ” انتصار هائل ، رد فعل هائل ، دعم هائل.. عطلة سعيدة للجميع”.

كما أرفق الدولي الجزائري، بوريسيا مونشنغلادباخ، هذه التغريدة بصورة لاحتفاله رفقة زملائه بفوزهم في هذه المباراة.

يذكر أن رامي بن سبعيني، شارك أساسيا رفقة غلادباخ، وساهم في فوزهم بثلاثية مقابل هدفين على بايرن ميونيخ.