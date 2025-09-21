بن سبعيني يحسم القمة الكروية أمام مواطنه عمورة في البوندسليغا

حسم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني المواجهة التي جمعته بمواطنه محمد عمورة لصالحه وذلك خلال المباراة التي جمعت بين ناديي بوروسيا دورتموند وفولفسبورغ لحساب الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتمكن بن سبعيني من تقديم أداء قوي ساهم في فوز فريقه دورتموند بهدف دون مقابل كما نال أعلى تقييم من جانب فريقه حسب موقع الإحصائيات المتخصص حيث حصل على علامة 7.8 من 10 ليؤكد مكانته كعنصر أساسي في تشكيلة الفريق الألماني.

بالمقابل، شارك محمد عمورة مع فريقه فولفسبورغ وقدم مستويات جيدة حيث حصل على تقييم 7 من 10 ليواصل بدوره ظهوره المنتظم في منافسات البوندسليغا منذ انضمامه هذا الموسم

وتعد هذه المواجهة أول صدام رسمي بين الدوليين الجزائريين في البطولة الألمانية هذا الموسم وهو ما منح المتابعين فرصة لمتابعة أداء الثنائي في واحدة من أقوى البطولات الأوروبية

أداء بن سبعيني وعمورة في هذه المباراة يعكس المستوى الذي وصل إليه اللاعبان على المستوى الفردي كما يعزز خيارات المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.