بن سبعيني يحقق الفوز في دوري الأبطال وينال ثاني أعلى علامة في مواجهة شتورم غراس

نال الظهير الأيسر الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، ثاني أعلى علامة في مواجهة فريقه بوروسيا دورتموند وشتورم غراس، في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتألق بن سبعيني في مواجهة، اليوم الثلاثاء التي انتهت بفوز الفريق الألماني بصعوبة، بهدف دون رد. ونال اللاعب الجزائري ثاني أعلى علامة بـ8.1، خلف حارس المنافس، شيربن، صاحب علامة 8.2. حسب مؤشر الإحصائيات “صوفا سكور”.

وخاض رامي بن سبعيني كامل أطوار هذه المواجهة، وقدم 74 تمريرة صحيحة، منها واحدة مفتاحية. وحسم لصالحه ثمانية صراعات ثنائية على الكرة.

وارتقى المدافع الجزائري، رفقة فريقه بوروسيا دورتموند، للمركز الرابع في سلم ترتيب دوري أبطال أوروبا. برصيد 9 نقاط بعد مرور أربع جولات من المنافسة.