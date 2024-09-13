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الرياضة

بن سبعيني يحقق ثاني فوز مع دورتموند ويزيح هايدنهايم من الصدارة

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن سبعيني يحقق ثاني فوز مع دورتموند ويزيح هايدنهايم من الصدارة
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حقق اللاعب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم الجمعة، ثاني فوز رفقة فريقه بوروسيا دورتموند. لحساب الجولة الثالثة من الدوري الألماني “بوندسليغا”.

وتفوق دورتموند في مواجهة منافسه، نادي هايدنهايم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وشارك الظهير الأيسر للخضر، أساسياً في هذه المواجهة، إلى غاية الدقيقة 72 من الشوط الثاني. ونال علامة 6.8، بعد أدائه المتوسط.

وبهذا الفوز، اعتلى بن سبعيني، رفقة فريقه، بوروسيا دورتموند، صدارة “البوندسليغا” مؤقتاً بعد مرور 3 جولات، وبفارق نقطة عن الوصيف هايدنهايم.

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