بن سبعيني يحل بإسبانيا رفقة درتموند تحسبا لمواجهة ريال مدريد

حل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني رفقة فريقه بوروسيا دورتموند، بالعاصمة الإسبانية مدريد. تحسبا لمواجهة ريال مدريد.

وتواجد بن سبعيني في مدريد بمعنويات مرتفعة بعد الهدف الجميل الذي سجله في البطولة الألمانية أمام سان باولي. خلال الجولة الماضية.

ويسعى ابن مدينة قسنطينة لقيادة الفريق الألماني للعودة بالنقاط الثلاث أو على الأقل تحقيق التعادل والذهاب بعيدا في المنافسة الأغلى في أوروبا.

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