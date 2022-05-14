بن سبعيني يختتم موسمه في البوندسليغا وفق إحصائيات مميزّة

نشر موقع “سوفاسكور” اليوم المتخصص في الإحصائيات عبر صفحته الرسمية على. “التويتر” أرقام الدولي الجزائري رامي بن سبعيني. مع مونشنغلادباخ هذا الموسم.

كما أكّد أن مدافع الخضر. أكمل موسمه ضد هوفنهايم اليوم بـ 128 إفتكاك للكرة في مسيرته في الدوري الألماني خلال 66 مباراة.

كما قال أن بن سبعيني قام بـ 40 إفتكاك خلال موسم 2021/2022. و47 إفتكاك خلال موسم 2020/2021 إلى جانب 38 إفتكاك خلال موسم 2019/2020.

ويعتبر ابن قسنطينة أحد أبرز المرشّحين لمغادرة ناديه هذا الموسم صوب بوروسيا دورتموند.

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