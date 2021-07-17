عاجل
رئيس الجمهوريه يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس المصري
إعــــلانات
الرياضة

بن سبعيني يخوض ثاني مباراة تحضيرية رفقة غلادباخ

بقلم كريم.تيغرمت
بن سبعيني يخوض ثاني مباراة تحضيرية رفقة غلادباخ
رامي بن سبعيني
  • 251
  • 0

يخوض الدولي الجزائري رامي بن سبعيني اليوم السبت، ثاني مباراة ودية تحضيرية، رفقة ناديه بورسيا منشنغلادباخ، استعدادا للموسم الجديد.

وكشفت إدارة غلادباخ، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها الفريق، هذه المباراة الودية التحضيرية التي ستجمعهم بنادي بدربورن.

وسجل الدولي الجزائري تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لناديه غلادباخ، في ثاني مباراة ودية تحضيرية يخوضها ضمن استعداداته للموسم الجديد.

يذكر أن رامي بن سبعيني، نجح في تسجيل هدف في الودية الأخيرة التي شارك فيها رفقة غلادباخ، قبل أن يتعرض لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961550
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات