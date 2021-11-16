بن سبعيني يدخل مفكرة عملاق الأندية الإيطالية

دخل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني اهتمامات حامل لقب البطولة الإيطالية. بعدما تألق بشكل لافت للإنتباه مع فريقه مونشنغلادباخ.

وأجمعت وسائل الاعلام الفرنسية والإيطالية أن بن سبعيني قادر على تعويض المدافع بيريسيش الذي قرّر الرحيل عن النيراتزوري.

كما قالت وسائل الاعلام اللإيطالية أن إدارة إنتر جهّزت قائمة من اللاعبين على رأسهم ابن قسنطينة. وكل من مدافع نادي أتالانتا الإيطالي روبن غوسينس ومدافع انتراخت فرانكفورت الألماني، فيليب كوسيتش. فضلا عن بعض الأسماء الأخرى.

يذكر، أن خريج أكاديمية بارادو، سيلتحق بناديه مونشغلادباخ بداية من يوم الغد. وسيدخل مباشرة في التحضريرات رفقة زملائه لمباريات “االبوندسليغا”. في إنتظار حسم قرار المغادرة من عدمه.

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ويحتضن ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة أمسية اليوم الثلاثاء مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بين الخضر ومنتخب بوركينافاسو.

كما يواجه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي المنافس المباشر على تأشيرة المرور إلى الدور الفاصل منتخب جيبوتي. حيث يدخل رفقاء رياض محرز مباراة اليوم بنشوة الفوز المحقق في الجولة الماضية أمام جيبوتي (4-0).

فيما يدخل أشبال المدرب كامو مالو هذا اللقاء بعد التعثر في الجولة الماضية أمام منتخب النيجر بملعب مراكش بالمغرب. وهو التعادل الذي أدخل الشك في نفوس البوركينابيين, الذين يحتاجون للفوز لافتكاك تلك التأشيرة من أيدي “الخضر”.

ويتوفر لاعبو الناخب الوطني جمال بلماضي على سلسلة رائعة بـ32 مباراة بدون انهزام. أين أصبحوا مرغمين على حسم تأهلهم بنجاح أمام منافس يبحث بأي ثمن على الحاق “الخضر” أول هزيمة لهم في معقل مصطفى تشاكر بالبليدة.

ولدى بلماضي رغبة ملحة في تحقيق الفوز بالنتيجة و الأداء, حتى إذا كانت نقطة التعادل تكفي “الخضر” ليكونوا ضمن المنتخبات العشر المتأهلة للدور الفاصل المقرر في شهر مارس 2022. ويبقى بوركينا فاسو الوحيد الذي وقف ندا للند أمام زملاء سفيان فغولي يوم 7 سبتمبر الماضي بمراكش (1-1).

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