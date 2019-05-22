بن سبعيني يدخل في حسابات كبير الأندلس

دخل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني حسابات نادي إشبيلية الإسباني وفقا لما كشف عنه موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، اليوم الأربعاء.

وذُكر إسم المُدافع الصاعد وبإلحاح لدى الأندلسيين، خاصة وأنه معروض للبيع من طرف إدارة “رين” والتي منحته “بطاقة خروج” رسميا.

وساهم إبن قسنطينة وبقوة في تتويج أبناء منطقة “لا بروتان” بكأس فرنسا منذ أسابيع مضت، ليقوم برفع أسهمه قبل الميركاتو.

ولا يزال اليساري مُرتبطا مع أبناء منطقة “لا بروتان” الى غاية سنة 2020، وهم الذين حددوا سعره بـ10 ملايين أورو.

ويمتلك خريج مدرسة “بارادو” العديد من المُقترحات، نظرا لإنهائه الموسم بشكل قوي مع “لي روج إينوار”.