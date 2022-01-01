بن سبعيني يرفع معنوياته قبل الكان

رفع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني معنوياته، أياما قبل موعد الكان في الكاميرون، حيث أختير كخامس أفضل مدافع في ألمانيا.

وصنف موقع “سبورتس كيدا” الألماني، بن سبعيني، كواحد من نجوم البوندسليغا خلال العام المنقضي 2021، والذي برزه فيه مع ناديه.

وأوضح ذات المصدر، بأن اليساري أظهر مستويات كبيرة رفقة بوروسيا مونشنغلادباخ، من خلال قدرته على اللعب كظهير وقلب دفاع.

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وأبدى مدافع الخضر رامي بن سبعيني تفاجؤه الكبير إثر تألق عدد من اللاعبين المحلّيين. في منافسة كأس العرب الذي عاد تتويجها لصالح الجزائر.

وقال بن سبعيني لدى استضافته من قبل قناة “كنال بلوس أفريك” عن التحديات المقبلة. له في مشواره مع المنتخب الوطني. “لو يخيرونني بين التتويج بكأس أفريقيا للمرة الثانية وتأهل إلى كأس العالم، سأختار التتويج بكأس أفريقيا على أمل أن اشارك في كأس العالم 2026”.

وعن الخيارات المستقبلية للناخب الوطني جمال بلماضي في ظل كثافة التعداد والحلول قال لاعب مونشنغلادباخ “تعدد الخيارات لدى بلماضي شيء يخدم المنتخب الوطني الجزائري بدرجة الأولى”.

كما، ختم حديثه بن سبعيني عن تألق بعض اللاعبين. “تألق اللاعبين الجزائرين سيعطي حلولا إضافية للمدرب جمال بلماضي، لا يوجد فرق بين المحلي والمحترف”.

وتوّج المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.

كما تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.

وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.