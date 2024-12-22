بن سبعيني يساهم بتمريرة حاسمة في فوز دورتموند على فولسبورغ

ساهم الدولي الجزائر رامي بن سبعيني، اليوم الأحد، في الفوز الذي حققه ناديه بوريسيا تورتموند، على مضيفه فولسبورغ، ضمن الدوري الألماني.

وشارك بن سبعيني، أساسيا كعادته منض تشكيلة ناديه دورتموند، في هذه المباراة التي دمعتهم بفولسبورغ، والتي تدخل ضمن الجولة الـ15 من البوندسليعا.

وبرز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ24 من عملا هذه المبارة، أبن منح تمريرة حاسمة، جاء على اشرها الهدف الأول لناديه.

وأنهى رامي بن سبعيني، وناديه بوريسيا دورتموند، هذه المبالراة لصالحهم بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد، على حساب فولسبورغ