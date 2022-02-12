بن سبعيني يساهم بهدف وتمريرة حاسمة في الفوز على أوغسبورغ

ساهم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، في الفوز الذي حققه ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، على حساب أوغسبورغ.

وشارك بن سبعيني، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه غلادباخ، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ22 من الدوري الألماني.

كما نجح الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ46، من تقديم تمريرة حاسمة جاء من خلالها الهدف الثاني لفريقه غلادباخ.

وعاد مدافع الخضر، للبروز من جديد، في الدقيقة الـ67، أين عمق الفارق لغلادباخ، بتسجيله للهدف الثالث.

وانتهت هذه المواجهة بفوز رفقاء رامي بن سبعيني، بنتيجة (3-2)، على حساب ضيفهم فريق أوغسبورغ.