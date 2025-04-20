بن سبعيني يساهم في فوز بوروسيا الثمين على مونشنغلادباخ

حقق الدولي الجزائري رامي بن سبعيني فوزا مثيرا رفقة ناديه بوروسيا دورتموند على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3 مقابل إثنين بملعب “سيغنال إيدونا بارك” تحت أنظار 81 ألف متفرج.

وشارك بن سبعيني أساسيا في المباراة، أين قدم مستوى مميز في الخط الخلفي، خاصة من الجانب الأيسر.

كما ساهم بن سبعيني في التوازن الكبير للفريق، الذي حقق فوز صعبا، نال من خلاله على تقييم 7.4 من 10 وفقا لموقع “سفاسكور” المتخصص.

وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيد إلى 45 نقطة في المركز السابع، ليقترب بفارق 4 نقاط من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطا أوروبا.

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