بن سبعيني يساهم في فوز دورتموند أمام شوت ماينز

ساهم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، في الفوز الكبير الذي حققه ناديه بورسيا دورتموند، في مواجهة شوت ماينز.

وشارك بن سبعيني أساسيا ضمن تشكيلة ناديه بورسيا دورتموند، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الدور الاول من كأس ألمانيا.

كما قدم الدولي الجزائري مردود في المستوى طلية الـ76 التي شارك فيها، بمساهمته في الدقيقة الـ36، في تسجيل فريقه الهدف الثالث في المباراة.

وانتهت هذه المواجهة بفوز رامي بن سبعيني، وناديه بورسيا دورتموند، بنتيجة (6-1)، على حساب فريق شوت ماينز.