بن سبعيني يساهم في فوز غلادباخ ويطرد بالبطاقة الحمراء

ساهم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، في تحقيق ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ لفوز جديد، اليوم الأحد، على حساب فيردير بريمن.

وشارك رامي بن سبعيني، أساسيا في هذه المواجهة، أين تألق بتوقيعه الهدف الأول في في الدقيقة الـ20 من هذه المباراة، لصالح فريقه مونشنغلادباخ.

ولم تكتمل فرحة لاعب الخضر في هذه المباراة، بالنظر لطرده بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 87، بعد تلقيه لإنذارين، ليغادر الملعب تاركا النتيجة لصالح فريقه بـ3-0.

وتمكن فيردير بريمن، من تقليص النتيجة في الدقيقة 93، لتنتهي هذه المواجهة لصالح رفقاء رامي بن سبعيني، بنتيجة 3-1.