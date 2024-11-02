بن سبعيني يستهدف الفوز أمام لايبزيغ لتدارك الإقصاء من الكأس

تواجد المدافع الدولي، رامي بن سبعيني، ضمن تشكيلة فريقه الأساسية، بوروسيا دورتموند، في مواجهة لايبزيغ، في إطار فعاليات الجولة التاسعة من “البوندسليغا”.

وسيحتضن ملعب “سيغنال إيدونا بارك” هذه المواجهة، بداية من الساعة السادسة والنصف.

ويعول لاعب الخضر، بن سبعيني، على تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة، رغم صعوبة المهمة أمام وصيف سلم الترتيب، وتدارك الإقصاء المر، من منافسة الكأس المبكر، أمام فولفسبورغ، يوم الثلاثاء المنصرم، في الدور الثاني من المنافسة.

للإشارة، يتواجد بوروسيا دورتموند، في المركز الثامن في سلم ترتيب “البوندسليغا”، برصيد 13 نقطة، بأربع إنتصارات وثلاث هزائم، وتعادل واحد.