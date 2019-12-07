بن سبعيني يسجل ثنائية ويطيح بالعملاق البافاري

قاد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، ناديه بوريسيا مونشنغلادبخ الألماني، لتحقيق فوز مهم أمام العملاق بايرن ميونخ، لحساب الدوري الألماني.

وشارك رامي بن سبعيني، أساسيا في هذه المباراة، أين تألق كعادته، وتمكن من تسجيل الهدف الأول لناديه في الدقيقة الـ60، معدلا النتيجة بـ1-1.

وعاد الدولي الجزائري للبروز في الشوط الثاني، وبالضبط في الدقيقة الـ92، أين حول ضربة جزاء لهدف ثاني لصالح مونشنغلادبخ.

وبهذا يواصل رامي بن سبعيني تألقه في الدوري الألماني، بألوان ناديه بوريسيا مونشنغلادبخ، في أول موسم له في البندسليغا.