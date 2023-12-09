بن سبعيني يسجل ضد مرماه وينقاد إلى خسارة رفقة بوروسيا دورتموند

تعرض الدولي الجزائري رامي بن سبعيني إلى خسارة قاسية رفقة فريقه بوروسيا دورتموند داخل عقر داره أمام لايبزيغ في الدوري الألماني.

وكان بن سبعيني أحد الأسباب في الخسارة القاسية بملعب “سيغنال إيدونا بارك” في قمة الجولة 14 من البوندسليغا، أين سجل الهدف الأول ضد مرماه في خطأ لا يغتفر.

وانهزم خريج أكاديمية بارادو، بثلاثية مقابل إثنين، كما ظهر بن سبعيني بأداء غير مشرف في المباراة، و هو الذي يطرح عدد من التساؤلات.

و سيكون بن سبعيني أمام واجب العودة إلى مستواه في التحديات المقبلة، قبل الدخول في التربص المقبل رفقة المنتخب الوطني المقبل على تحدي كأس أمم أفريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–