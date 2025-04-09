بن سبعيني يسقط أمام برشلونة برباعية كاملة 

تعرّض الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم الأربعاء، إلى هزيمة قاسية رفقة ناديه بوروسيا دورتموند أمام مستضيفه نادي برشلونة بأربعة أهداف دون رد.

وشارك رامي بن سبعيني أساسياً في المباراة التي احتضنها ملعب “مونجويك”ببرشلونة، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ولم يظهر خريج أكاديمية بارادو بمستوى كبير بالنظر إلى الأداء الباهت لكل لاعبي الفريق، وهو ما يؤكد اقتراب الكتيبة الألمانية من الإقصاء، بالنظر إلى المهمة شبه المستحيلة للفوز بأكثر من أربعة أهداف في لقاء الإياب الذي سيجري بدورتموند

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